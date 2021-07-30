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Maruf'tan Türkiye'deki yangınlara ilişkin çarpıcı açıklama: Terörün yeni metotlar denediğini görüyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, 'Türkiye'de çıkan yangınlar bizi derinden üzdü. Bu olayla birlikte terörün yeni metotlar denediğini görmüş olduk. Bu yangınlarla bağlantısı olanları şiddetle kınıyoruz.' dedi.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 14:22 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 14:22
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, bu olayla birlikte teröristlerin farklı metotlarına da şahit olduklarını ifade etti.

Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi olan Maruf, Twitter hesabından Türkiye'deki yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Maruf, "Türkiye'de çıkan yangınlar bizi derinden üzdü. Bu olayla birlikte terörün yeni metotlar denediğini görmüş olduk. Bu yangınlarla bağlantısı olanları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen Bakan, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

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