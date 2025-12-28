AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, ABD'de Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından düzenlenen kongrede ana konuşmacı olarak Türkiye'yi temsil etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye özel mesajını okudu.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ercan, Kuzey Amerika Müslüman toplumunun en geniş katılımlı organizasyonlarından biri olan MAS-ICNA Yıllık Kongresi'ne katıldı.

Türkiye'yi temsilen ana konuşmacı olarak kongrede yer alan Ercan, kongrenin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin insani diplomasi yaklaşımını, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki duruşunu ve AK Parti'nin 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü toplumsal dönüşüm vizyonunu uluslararası kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'nin son çeyrek yüzyılda demokrasi, özgürlükler ve kadın hakları alanında yaşadığı dönüşümü kendi hikayesi üzerinden anlatan Ercan, 28 Şubat döneminde başörtülü kadınların yaşadığı yasaklara değindi.

Bugün başörtülü bir milletvekili ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak TBMM'de görev yapabildiğini ifade eden Ercan, bu değişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde atılan demokratikleşme adımları sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

AK Parti Kadın Kolları'nın 81 il ve 922 ilçede yürüttüğü çalışmaların, kadınların hem siyasete hem toplumsal hayata katılımını güçlendirdiğini belirten Ercan, "Bir ülkeyi anlamak istiyorsanız kadınlarını dinlemelisiniz. Bir ülkeyi dönüştürmek istiyorsanız kadınlarını harekete geçirmelisiniz." ifadesini kullandı.

- "ADALET MERKEZLİ DIŞ POLİTİKA" VİZYONU VURGULANDI

Konuşmasında Gazze'deki insanlık felaketini ayrıntılı biçimde ele alan Ercan, Türkiye'nin insani yardım koridorlarının işletilmesinden, uluslararası hukuk ve ateşkes çağrılarına, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulmasına kadar uzanan kararlı yaklaşımını anlattı.

Ercan, Türkiye'nin Filistin meselesindeki net duruşunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "adalet merkezli dış politika" vizyonunun bir yansıması olduğunun altını çizdi.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONGREYE ÖZEL MESAJI

Tuğba Işık Ercan, kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara gönderdiği özel mesajı da okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Amerikan-Müslüman toplumunun kıymetli mensuplarını selamladı, nazik davetleri nedeniyle şükranlarını sundu.

Verimli ve bereketli bir kongre geçirilmesini temenni eden Erdoğan, "Ateş Altında İman: Kaotik Zamanlarda Güçlü Durmak" temasıyla düzenlenen kongrenin, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

ABD'nin yanı sıra farklı ülkelerden her yıl binlerce katılımcıyı bir araya getiren bu önemli kongrede emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kongre kapsamında düzenlenecek oturum ve etkinliklerin, aramızdaki muhabbet iklimine esaslı katkılar yapmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlerin de takip ettiği üzere, kalbimizin beraber attığı coğrafyalar, maalesef savaşların, krizlerin, istikrarsızlığın girdabında sürükleniyor. Bu süreçte maruz kaldığımız saldırı ve zorlukların üstesinden birbirimize inanarak, kaotik zamanlarda güçlü durarak gelebiliriz.

Amerikan-Müslüman toplumunun bu yönde attığı adımları ve sergilediği ilkeli tavrı, büyük bir takdir ve memnuniyetle takip ediyorum. Bu erdemli duruşun, gözlerini gerçeklere kapatan diğer toplumlara da emsal teşkil etmesini, global bir uyanışa vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle, Müslüman Amerikan Cemiyeti ve Kuzey Amerika İslam Camiasının işbirliğinde düzenlenen bu kıymetli kongrenin bir kez daha hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla."

- KONGRE OTURUMLARI

Kongre süresince Sudan, Libya ve Suriye gibi kriz bölgelerinde halkların dayanışması, sivil toplumun rolü ve Türkiye'nin insani diplomasi katkıları farklı oturumlarda ele alındı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak kongre kapsamında "Ümmet: Yönetimler Yetersiz Kaldığında Halkların Üstlendiği Sorumluluk-Gazze ve Sudan Örnekleri", "İdealler ile Gerçekçilik Arasında: Türkiye'nin Gazze, Libya ve Suriye'deki Bölgesel Yaklaşımı ve Ülke İçindeki Dönüşüm", "Panel Tartışması: Ümmetim ve Amerikan Etkisi" başlıklı oturumlarda katılımcılara hitap etti.

Bu oturumlardaki değerlendirmelerde Türkiye'nin bölgesel politikaları, insani diplomasi vizyonu ve küresel barıştaki rolü öne çıktı.

Öte yandan kongre süresince ABD'deki Türk toplumu, Müslüman kanaat önderleri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileriyle de bir araya gelen Ercan, görüşmelerinde Türkiye'nin güçlü diplomatik perspektifini, kadın hareketinin sahadaki etkisini ve AK Parti'nin toplumsal dönüşüm vizyonunu aktardı.

