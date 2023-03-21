Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin deprem ve seçim gündemine kilitlendiğini, ancak sıcak gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Irak'ın kuzeyinde düşen helikopterin içerisinden terör örgütü mensuplarının çıktığını belirten Turan, "Düşen helikopter kime ait? Kimin kullanımında bölgeye gitti? İçerisinde PKK'lılarla birlikte kim vardı? Kimlerle görüşeceklerdi? 18 Mart'ta CHP ve HDP'nin görüşmesi vardı. Bu görüşme iptal oldu. Bu görüşmenin bu helikopterle ilişkisi var mıydı?" sorularını yöneltti.

Hasan Turan, CHP ve HDP arasında gerçekleşen dünkü görüşmeye ilişkin de "Masanın altındaki ortak yavaş yavaş üstüne çıkmaya başladı. Kabul edilmesi mümkün olmayan, milletimizin ve memleketimizin bekasıyla ilgili olan talep ve beklentileri var. Bu beklentiler, dünkü görüşmede dillendirildi mi? Bu beklentilere ne cevap verildi? Bu beklentiler yerine getirilecek mi? HDP desteği hangi şart altında alınacak?" diye konuştu.

AK Parti'li Turan, Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı'na katılması için yapılan görüşmeler konusunda ise "Milli ve manevi duyguya sahip, ülkemizin her yurttaşının pazarlıksız olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vereceklerine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

