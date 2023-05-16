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Masayı yine mi devirdi? Akşener, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından 7'li koalisyon liderlerinin mesajları dikkat çekerken, geçtiğimiz aylarda 'noter masası' dediği masayı dağıtan ve geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması gelmedi.

16 Mayıs 2023 Salı 15:28 - Güncelleme:
Masayı yine mi devirdi? Akşener, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle sandık başına gitti. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre, ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

Seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından Yedili Masa liderlerinin paylaşımları dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak "Buradayız. Sonuna kadar mücadele." ifadesini kullandı.

Bu mesajında ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demoktat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve HDP'li Mithat Sancar Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımında bulundu.

AKŞENER'DEN SES YOK

Yedili Masa liderleri, peş peşe yayınladıkları mesajlar ile Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklarken İYİ Parti cephesinden hiçbir mesaj gelmedi. Seçim döneminde zehir zemberek açıklamalar yaparak 'kumar masası' dediği masayı dağıtan ve ardından geri dönen Meral Akşener, seçimlerin ikinci tura kalması sonrasında Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı.

Akşener'in seçim gecesi İYİ Parti Genel Merkezi'nde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürülmüştü.

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