İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7701
  • EURO
    9,1601
  • ALTIN
    477.01
  • BIST100
    1157.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maske denetiminde kimliğini isteyen polise direndi, araması olduğu ortaya çıktı: Gözaltına alındı
Güncel

Maske denetiminde kimliğini isteyen polise direndi, araması olduğu ortaya çıktı: Gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta denetim sırasında maske takmadığı için kendisine ceza kesmek amacıyla kimliğini isteyen polise direnen Hakan Ö'nün işlediği bir suç nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Hakan Ö., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DHA05 Ekim 2020 Pazartesi 17:26 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:26
ABONE OL

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı’nda denetim yaparken, maske takmayan Hakan Ö.'yü uyardı. Uyarıya rağmen Hakan Ö., maskesini takmayınca polisler kimliğini istedi. Hakan Ö., bu kez maskesini taktı ama kimliğini vermedi. Polisler Hakan Ö.'ye kimliğini ibraz etmesi gerektiğini, aksi halde zor kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi. Hakan Ö. ise, "Kimlik vermeyeceğim" diye bağırdı.

Çevredeki esnafın da uyardığı Hakan Ö. polise, "Maskem ağzımda, esnafım ben. Lütfen beni rahatsız etme. Sigara içtim, atınca maskemi taktım. Neden ceza keseceksin?" dedi.

Hakan Ö., daha sonra polise kimliğini vermek zorunda kaldı. Kimlik kontrolünde işlediği bir suçtan dolayı arandığı ortaya çıkan Hakan Ö., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.