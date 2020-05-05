Maske satışı serbest mi oldu? Maske satışı ne zaman serbest olacak?

05 Mayıs 2020 Salı 14:36 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 14:36

Maske satışı ile ilgili son dakika haberi: Devlet tarafından ücretsiz dağıtımı sürdürülen maskeler ile ilgili yeni bir döneme giriliyor. Maske satışının serbest olacağını ancak belirli kriterlere tabi olacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Peki,Maske satışı ne zaman serbest olacak? Maske satış yasağı kalktı mı, maske satışı serbest mi?

MASKE SATIŞI SERBEST Mİ?

Başkan Erdoğan maske satışı ile ilgili yaptığı açıklamada,"Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.' dedi.

Maske satışının belirlenecek olan yerlerde gerçekleşeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hususta denetimin de yer alacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske konusunda açıklaması şu şekilde;

'Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.'

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Maske takmanın zorunlu olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklamaları;

“Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.”

Erdoğan yaptığı açıklamada,"Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek" şeklinde konuştu.