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  • 'Maske tak' uyarısı kavgaya dönüştü, vatandaş zorla ayırdı
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'Maske tak' uyarısı kavgaya dönüştü, vatandaş zorla ayırdı

Beylikdüzü'nde bir markette alışveriş yapan kadınlardan birinin, diğerini maske takması yönünde uyarmasının ardından kavga çıktı. Yaşanan gerginlik, marketteki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

DHA2 Kasım 2021 Salı 10:00 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:00
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O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre, alışveriş yapan kadınlardan biri, diğerini maske takmadığı için uyarmak istedi. Maskesiz kadının bu uyarıya sert bir şekilde cevap vermesinin ardından tartışma başladı. Sözlü şekilde başlayan tartışma, kadınların kavgasına dönüştü. Yaşanan gerginlik, marketteki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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