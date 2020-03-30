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Maske takılmalı mı takılmamalı mı? Amerika'da çalışan Türk profesör: Durum değişti

Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz maske kullanımıyla ilgili tartışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Maske takılmalı diyen de var takılmamalı diyen de. Peki, bu noktaya nasıl gelindi? Profesör Derya Unutmaz, herkesin maske kullanması gerektiğini düşünenlerden.

30 Mart 2020 Pazartesi 12:24 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:25
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Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz maske tartışmalarına ilişkin "durum değişti" dedi ve ekledi, "Herkesi virüs taşıyıcısı olarak görmek lazım ve aramızda çok sayıda semptomu olmayan ve virüsü bulaştırma potansiyelinde olan insanlar var. Bu sebeple karşımızdaki insanlara virüs bulaştırmamak için maske takılmalı" dedi. 

İşte Prof. Dr. Derya Unutmaz'ın maske konusunda detaylı görüşleri;

HERKESE MASKE Mİ?

Maske konusunu biraz açmak lazım. Maskeler kişiyi çok koruyan bir yapı değil. Ama biraz da olsa koruma özelliği var. Bazı maskelerin koruma özelliği daha fazla. Mesela N-95 gibi. Bunlar direk olarak virüse karşı etkili maskeler. Sağlık görevlilerinin dışındakilerin maske takması tavsiye edilmiyordu. Bugüne kadar durum böyleydi ama artık durum değişti. Sağlık Bakanı da geçen gün söyledi. Şu anda herkesi potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görmemiz lazım. Aramızda semptomları göstermeyen ancak virüsü taşıyan insanların sayısında da ciddi bir artış söz konusu.

Doğu Asya'da maske kullanımı çok yaygın. Ve oralarda virüsün yayılma hızı oldukça düşük. Maske kullanılmasının bunda etkili olduğu düşünülüyor. Cerrahi maske kullananlarda semptomlar yoksa virüsü taşıyorsa, karşısındaki kişiye virüsü bulaştırmamış oluyor. Konuşmada bile ağzımızdan küçük su parçacıkları çıkıyor. Bunlar üzerinden virüs bulaşabilir. Japonya'da yapılan bir takım çalışmalar var. Virüsün konuşma sırasında da geçtiğine dair. Bu oran yüzünüze karşı hapşırıp öksürürse daha yüksek ama bu da bir tehlike teşkil ediyor. Bu yüzden dışarı çıkmak zorunda kalan herkesin maske takması gerekiyor. Buradaki amaç karşısındakini korumak. Bu yayılmayı yüzde 40 bile azaltsanız bu çok önemli bir rakam.

Birinci önceliğimiz sağlık personelinin korunması. onlara yeterince maske olması lazım. Çekoslovakya'da bu konuda çok büyük bir önlem aldı. Yaklaşık 10 milyon maske dağıttı.

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