22 Haziran 2020 Pazartesi 14:26 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:26

Maske takmama cezasının ne kadar olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde maske zorunluluğu ile ilgili valiliklere gönderdiği genelge yürürlüğe girdi. Maskesiz sokağa çıkma cezası olan iller hususunda geçtiğimiz hafta bazı illerde maske takmayan vatandaşları uyarı yönünde talimat veren İçişleri Bakanlığı, bu hafta Türkiye geneli maske takmak zorunlu olan illerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacak. Buna göre; Maske takmama cezası ne kadar? Maskesiz sokağa çıkma cezası kaç TL? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı maske genelgesinin detayları...

81 ilde maske takma zorunlu olan iller ve Maske takmama cezası İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi. Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla denetime tabi tutulacak olan maske takma zorunluluğu, uyulmaması halinde para cezası ile sonuçlanacak. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari para cezası ile karşılaşacak. Peki Maskesiz sokağa çıkma cezası kaç TL? Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde bugüne kadar pek çok ilde cezai işlem uygulayan emniyet güçleri, 22 Haziran'dan itibaren 81 ilde denetimlerini gerçekleştirerek bu yönde işlemlerini tamamlayacak.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre 22 Haziran itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara Türkiye geneli maske takmak zorunluluğu uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca Türkiye genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Toplu bulunulan kapalı alanlar ile market, fırın gibi yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılması, aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira idari para cezası uygulanması ve kolluk kuvvetleri ile zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması kararlaştırıldı.

Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Sokağa çıkma yasakların sona ermesinin ardından corona virüs vakalarında yeniden artış yaşanması nedeniyle birçok ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Her geçen gün maske mecburiyeti olan illerde sokağa ve caddelere maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesilebiliyor. Peki hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maske mecburiyeti olan iller

Salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna işaret edilen talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği anımsatıldı.

MASKE MECBURİYETİ OLAN İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Samsun, Bitlis ve Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI KAÇ TL?

Maske mecburiyeti olan illerde 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”