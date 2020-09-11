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Maske takmamak için polise direnen kadına vatandaşlar tepki gösterdi

Bursa'da maske takması için kendisini uyaran polise aldırış etmeyip maske takmamak için direnen bir kadın ortalığı ayağa kaldırdı. Polise ve çevredekilere hakaretler yağdıran kadının tavırları çevredeki vatandaşları da çileden çıkardı. Direniş gösteren kadına 900 lira maske cezası kesilirken, ayrıca polise mukavemet suçundan da işlem yapıldı.

IHA11 Eylül 2020 Cuma 14:28 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 14:28
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Edinilen bilgiye göre, olay 75 bin üniversite öğrencisinin ikamet ettiği Görükle Mahallesi’nde yaşandı. Mahallenin en işlek caddesinde maske takmadan gezen Ş.A. isimli kadını farkeden polis ekipleri durdurup maske takmasını istedi. Ancak polis ekiplerine "uzak durun benden" diyerek tepki gösteren kadın maske takmayıp yoluna devam etmek istedi. Kadını maske takmadan yollayamayacağını belirten polis ekiplerinin sabırlı halleri ise vatandaşlara parmak ısırttı.

Polis ekiplerine direnip "Sizi görünce kriz geliyor bana" diye bağıran kadına en büyük tepkiyi ise hemcinsi başka bir kadın verdi. Hakaretler savunan kadını cep telefonu ile kayda alan kadın, "Sen o polislere kurban ol. Başın sıkışınca önce 155’ i ararsın ama" diye seslendi.

Bunun üzerine Ş.A. görüntü çeken kadına küfrederek görüntüleri silmesini söyledi. Görüntü çekmeyen devam eden bayanın "O adamlar sen kadınsın diye sana bir şey yapamıyor ama ben parçalarım seni. tak o maskeyi" demesi dikkat çekti.

Maske takmayan Ş.A. hakkında "polise mukavemet" suçundan işlem yapılıp tahkikat başlatılırken Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan da tutanak düzenlenip 900 lira ceza kesildi.

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