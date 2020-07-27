İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2020 Pazartesi / 6 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8504
  • EURO
    8,0369
  • ALTIN
    427.675
  • BIST100
    1198.94
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maske takması için uyardı, askı demiriyle darp edildi
Güncel

Maske takması için uyardı, askı demiriyle darp edildi

Kocaeli'de, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Başına askı demiri ile darbe alan Salih Ergün tedaviye alındı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

DHA27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:22 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:22
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle birlikte mağazaya gelen müşteriyi maske takması için uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran müşteri, Salih Ergün’e saldırdı. Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, saldırganı gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.