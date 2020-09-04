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Maske uyarısında bulunun otobüs şoförü darp edildi!

HATAY'da, halk otobüsüne maskesiz binmek isteyen yolcu, kendisini uyaran şoförü yumruklayarak, boğazını sıktı. Otobüste paniğe neden olan olay sonrası şoför, polise giderek, yolcudan şikayetçi oldu. Otobüste şoföre saldırı anı, araç kamerasına yansıdı.

DHA04 Eylül 2020 Cuma 14:21 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 14:21
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Olay, Samandağ- Antakya hattındaki halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse maske takmadan binen kimliği belirsiz kişi, şoförün inmesi gerektiği uyarısına rağmen yolculuk yapmak istedi. Maskesiz yolcu kabul etmediğini, para cezası kesildiğini hatırlatan şoföre tepki gösteren yolcu, küfretmeye başladı. Aracı yol kenarına çeken otobüs şoförünü yumruklamaya başlayan yolcu, boğazını da sıktı. Otobüste paniğe neden olan olay sonrası şoför, polise giderek, yolcudan şikayetçi oldu. Otobüste şoföre saldırı anı, araç kamerasınca anbean kaydedildi.

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