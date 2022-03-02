Maske zorunluluğu kaldırılacak mı? Bakan Koca bizzat açıkladı

2 Mart 2022 Çarşamba 18:26 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 19:18

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Türkiye, salgının ciddiyetini ilk kavaran ülkelerden biri oldu. Bütün mücadelemiz aynı ciddiyetle devam etti."



"Bugün serbestlikten söz edeceğim. Bugün her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi."

"Salgın hastalığın en az etkilediği ülkeler arasındayız."

"Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken covid ile mücadelenin aşı ile verileceğidir."

"Salgını hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkaracağız."

"Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil.

"HES Kodu uygulaması kaldırıldı"

"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."

Okullardaki tedbirlerde değişiklik

"Okullarda iki COVID-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif olan izole edilecektir."

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

"TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz."

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu devam edecek

"Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz."

Bilim Kurulu sonrası alınan karar

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda hasta çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması sona erecek.