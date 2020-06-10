Maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte maskesiz dışarı çıkmanın cezası

10 Haziran 2020 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:47

Maskesiz sokağa çıkma yasağı cezasının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere göre sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Maskesiz sokağa çıkanlar para cezası ödeyecek. Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar, kaç TL? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele yeni normalleşme kuralları kapsamında alınan kararlar ve maskesiz dışarı çıkma cezası haberimizde.

Yeni normelleşme kurallarına göre kalabalık alanlara, Pazar, market ve toplu taşımaya maskesiz çıkmak yasak. Maskesi bulunmayan kişiler toplu taşımaya da binemeyecek. Bu yasağa uymayıp maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Peki maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte maskesiz sokağa çıkma cezası...

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen, önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.