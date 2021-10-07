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Maskesizlerin denetim telaşı! Görenler yolunu değiştirdi

Çorum'da polis, cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı. Maskesiz bazı kişiler, polisi görünce yolunu değiştirdi, bazıları ise maske takma telaşına girdi.

DHA7 Ekim 2021 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:21
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Çorum'da polis ekipleri, kentin en kalabalık noktası olan Gazi ve İnönü caddelerinde denetim gerçekleştirdi. Polis, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları ve sigara içenleri uyardı. Denetimlerde polisi görünce tedirgin olan 2 kişi, sırtını dönüp maskesini takmaya çalıştı. Sigara içen bir vatandaşı uyaran polis memurunun, "Neden maskeniz elinizde ve sigarayla yürüyorsunuz" sorusu üzerine, sigarayı söndüren kişi, maskesini takıp yoluna devam etti. Denetimleri fark eden bazı kişiler ise yolunu değiştirdi. Denetimde maske de dağıtan polis, halkı sık sık uyardı.

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