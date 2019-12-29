29.12.2019 11:09 - Güncelleme: 29.12.2019 11:09

MasterChef Alican kimdir? MasterChef Alican Sabunsoy nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dün akşam oynanan yarı final oyununda Güzide 3. olarak MasterChef'e veda etti. 2019 MasterChef Türkiye finalistleri Cemre ve Alican oldu. 2019 MasterChef Türkiye finaline adını yazdırmayı başaran MasterChef Alican hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef Alican Sabunsoy hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana’da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla başlamıştır.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a yerleşti.