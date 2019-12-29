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MasterChef Alican kimdir? MasterChef Alican Sabunsoy nereli, kaç yaşında?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye son bölümde elenen isim ve finalistler belli oldu. Dün akşam oynanan yarı final oyununda Güzide 3. olarak MasterChef'e veda edince, 2019 MasterChef Türkiye finalistleri Cemre ve Alican oldu. Bu akşam MasterChef'te büyük final heyecanı yaşanacak. 2019 MasterChef Türkiye finaline adını yazdırmayı başaran MasterChef Alican hakkında araştırmalar da hız kazandı. MasterChef Alican kimdir? MasterChef Alican Sabunsoy nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Alican'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

29.12.2019  11:09 - Güncelleme: 29.12.2019  11:09
MasterChef Alican kimdir? MasterChef Alican Sabunsoy nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dün akşam oynanan yarı final oyununda Güzide 3. olarak MasterChef'e veda etti. 2019 MasterChef Türkiye finalistleri Cemre ve Alican oldu. 2019 MasterChef Türkiye finaline adını yazdırmayı başaran MasterChef Alican hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef Alican Sabunsoy hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
 

 
MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?
Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana’da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.
Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla başlamıştır.
 
Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a yerleşti. 

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