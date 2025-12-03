İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

Masterchef şampiyonu şefin restoranına saldırı

Masterchef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı'nın Beylikdüzü'ndeki restoranına saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde yurt dışından gelen bir telefonla haraç istendiği öne sürüldü.

3 Aralık 2025 Çarşamba 15:16
Masterchef şampiyonu şefin restoranına saldırı
ABONE OL

Masterchef yarışmasında şampiyon olan şef Serhat Doğramacı'nın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan restoranına saldırı düzenlendi.

Hamburgercinin yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen kahveci de mermilerin hedefi olurken, öncesinde aranarak haraç istendiği iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiya göre televizyonda yayınlanan bir yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı. Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

