MasterChef Suna kimdir? Masterchef Suna Aydın nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Ünlü şeflerin sunumunda Tv8'de ekranlara gelen MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Suna Aydın, jüri üyeleri ve diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla adından söz ettiriyor. Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. Masterchef Suna Aydın hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.İşte tüm merak edilenler..

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.