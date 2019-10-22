22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8358
  • 6,5035
  • 279.243
  • 97896
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MasterChef Suna kimdir? Masterchef Suna Aydın nereli, kaç yaşında?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de her hafta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef Suna kimdir? Masterchef Suna Aydın nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Suna Aydın, jüri üyeleri ve diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla adından söz ettirmeye devam ediyor. MasterChef Suna hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MasterChef Suna kimdir? Masterchef Suna Aydın nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Ünlü şeflerin sunumunda Tv8'de ekranlara gelen MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Suna Aydın, jüri üyeleri ve diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla adından söz ettiriyor. Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur.  Masterchef Suna Aydın hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.İşte tüm merak edilenler.. 
 

 
MASTERCHEF SUNA KİMDİR? 
Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.
 
Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.
 

Teröristler güvenli bölgeden çekiliyor! O anlar böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Gerilimi tırmandıracak açıklama: Sudan askerlerini esir aldık

Gerilimi tırmandıracak açıklama: Sudan askerlerini esir aldık

Sinemada yeni dönem

Sinemada yeni dönem

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü

İlk kez tespit edildi, hemen kayıt altına alındı

İlk kez tespit edildi, hemen kayıt altına alındı

Spil Dağı zirvesinde tespit edildi! 15 metre çapında, 100 metre derinliğinde

Spil Dağı zirvesinde tespit edildi! 15 metre çapında, 100 metre derinliğinde

Televizyon programına çıkmışlardı... Dün gece öldürüldü

Televizyon programına çıkmışlardı... Dün gece öldürüldü
 

POPÜLER HABERLER

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Son 30 yılda ülkemizde en çok izlenen 50 film!

Son 30 yılda ülkemizde en çok izlenen 50 film!

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA