  • Matbaa görünümlü zehir deposuna baskın: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

Matbaa görünümlü zehir deposuna baskın: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, ‘matbaa' görüntüsü verilen sözde işyeri ile bir araca yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 301 parça halinde toplam 355 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

26 Kasım 2025 Çarşamba 10:29
Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan incelemelerde, Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren ve 'matbaa tesisi' görüntüsü verilen sözde işyerinde illegal faaliyet yürütüldüğü ve buranın uyuşturucu sevkiyatı için kullanılan bir depo olduğu tespit edildi. Söz konusu adrese giriş çıkış yapan kişiler tek tek izlendi, araçların plakaları mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda, sözde 'matbaa tesisinin' uyuşturucu deposu olduğu belirlenince operasyon için düğmeye basıldı.

Dün erken saatte söz konusu uyuşturucu deposuna ve adresteki bir araca hassas burunlu dedektör köpekler ile birlikte baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 43 ayrı koli içerisine gizlenmiş, sevkiyata hazır halde 301 parçadan oluşan toplam 355 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

