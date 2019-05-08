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Mavi Balina ve Momo seferberliği başlıyor

Çocukların, aralarında ‘Momo’ ve ‘Mavi Balina’ gibi internet tuzaklarından korunması ve bilinçlendirilmesi için 5 bakanlık tarafından ‘Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü’ imzalandı.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, çocukların sanal ortamdaki tehditlerden korunması amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda çocukları, eğiticileri ve aileleri internetin güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirmek için ‘Güvenli İnternet Güvenli Gelecek Protokolü’ hazırlandı. Söz konusu protokol, ilgili bakanlıkların üst düzey yetkililerinin katılımıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenen törende imzalandı. Protokol doğrultusunda, çocuk gelişimcileri ve çocuk psikologları başta olmak üzere, akademik çevrenin desteğiyle değişik yaş gruplarına özel, bilimsel temellere dayanan ve içeriği itibarıyla çocuklarda sanal tehditlere ilişkin özendirme yaratmayacak şekilde farkındalık artırıcı eğitim programları hazırlanacak. 

EĞİTİM YAYGINLAŞACAK 

Eğitimlerin çocuklara uygun iletilmesi ve eğitici kaynaklı risklerin asgari düzeye indirilmesi için öncelikle eğiticilere eğitim verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okullarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da gençlik merkezleri ve öğrenci yurtları başta olmak üzere ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırılacak eğitimler sayesinde sanal tehditlere karşı tedbirlerin bilinirliği artırılacak. Oluşturulacak yürütme kurulu vasıtasıyla çocuklara yönelik yeni tehditlerin ortaya çıkması durumunda hızla karar alınarak gerekli adımlar atılacak. Sorunla mücadelede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanacakları dokümanlarda, ülke genelinde ortaklık sağlanacak

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