Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Doğu Akdeniz'de 28 Eylül'de başlayan ve NATO'ya üye ülkeler ile dost ve müttefik ülkelerin katıldığı Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı dün sona erdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Doğu Akdeniz'de 28 Eylül'de başlayan ve NATO'ya üye ülkeler ile dost ve müttefik ülkelerin katıldığı Mavi Balina-2018 Davet Tatbikatı dün sona erdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata, Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz ve hava unsurlarının yanı sıra, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de yer alan Türkiye, Hollanda ve İspanya deniz kuvvetlerine ait üç fırkateyn ve üç helikopter ile ABD, Pakistan ve Romanya'nın deniz ve hava vasıtaları da iştirak etti.

Tatbikata ayrıca, NATO Müttefik Deniz Komutanlığı karargahıyla Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan da personel katıldı.

Tatbikat kapsamında, denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatına yönelik eğitimler icra edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vecihi Hürhuş´un ölüm yıldönümü -Tarihte bugün 16 Temmuz 1969

Vecihi Hürhuş´un ölüm yıldönümü -Tarihte bugün 16 Temmuz 1969

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA