Mavi denizler için sıfır atık
‘Sıfır Atık Mavi’ projesi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatıldı. Denizlerin koruma altına alınmasını amaçlayan proje kapsamında bu yaz 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliği ile hayata geçirilen “Sıfır Atık Mavi Projesi” Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatıldı. Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınmasının amaçlayan proje kapsamında bu yaz 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor. Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliklerle başlayan proje kapsamında aralarında serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen’in de bulunduğu dalgıçlar denizden çöp topladı. Çıkarılanlar arasında ekmek, şişe, poşet, cam tepsi gibi çeşitli gıda ve ev bulundu. Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla bir tören de düzenlendi.
SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
Emine Erdoğan “Plastikleri yiyecek zannederek yutan balıklarla bu kirlilik insan sağlığını da tehdit ediyor. Deniz mahsulü yediğimizi sanırken mikro plastiklerle besleniyoruz. Her yıl yaklaşık 8 milyon ton çöp denizlere ve okyanuslara karışıyor” dedi.
SAHiLLERiN TEMiZLiĞiNE ÖZEN GÖSTERELiM
Emine Erdoğan, tatile çıkacak vatandaşlara da plaj ve sahilleri temiz tutma çağrısı yaptı: “Okulların kapanmasına az bir zaman kaldı. Tatil sezonu başladı. Vatandaşların büyük bir kısmı yazlıklara gidecek. Bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sahil ve plajların temizliğine özen gösterelim. Ardımızda bıraktığımızı sandığımız çöplerin toplum sağlığını tehdit ettiğini unutmayalım.” “Çevre krizi bütüncül bir yaklaşım gerektirir” diyen Erdoğan, bu proje ile bu yaz boyunca 50 bin ton atığın toplanmasının hedeflendiğinin altını çizdi.
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