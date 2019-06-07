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Mavi kapak toplayan dede ile torunun sosyal medya hesabı çalındı

Eskişehir’de topladıkları plastik mavi kapaklarla 220 engelliye tekerlekli sandalye sağlayan Halit Aydoğan (73) ile torunu Melike Sarıtaş’ın (17) sosyal medyada kullandığı 77 bin takipçisi bulunan “dedetorunmavikapak” adlı Instagram hesabı, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

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İnsanları sosyal medya üzerinden para isteyerek dolandıran kişiler, geri vermek için de 3 bin lira istedi. Melike Sarıtaş, suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, “Biz 220 insana umut olduk. Bizim umutlarımızı, ihtiyacı olan insanların hayallerini çaldılar. Dedemle 12 yıldır çok güzel bir proje içerisindeyiz. Mavi kapak toplamak, engellilere bu şekilde yardımcı olmak benim çocukluk hayalimdi. Bugün benim bu hayalim çalındı. Dede Halit Aydoğan ise şimdiye kadar kimseden bir kuruş para talep etmediklerini belirterek, “Topladığımız mavi kapaklarda engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalyeler alarak evlerine kadar götürdük. Bu zamana kadar kimseden para almadık, engellileri sevindirmek için bu gönüllü hizmetimize devam edeceğiz.” dedi. Dede ile torununa ait Instagram hesabı geçtiğimiz gün kurtarıldı.

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