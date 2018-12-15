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Mavi kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan Ayşenur İnci'nin 1 milyon 500 bin lira ödülle arandığı açıklandı.

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İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı kadın terörist, Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün, terör örgütü DEAŞ'ın, çatışma bölgeleri ile irtibatlı mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, çalışma kapsamında, Adıyaman'da DEAŞ içerisinde faaliyet yürütmekte iken terör örgütü saflarında silahlı faaliyette bulunmak için Suriye'ye giden Ayşenur İnci'nin, Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduğu açıklandı.

İnci'nin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer aldığı ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulduğu kaydedildi.

 

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