23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7327
  • 6,3824
  • 277.159
  • 100220
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mavi kategorideki teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi

Hakkari'de, iki kişinin terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride yer alan ve 24 Mayıs'ta Mersin'de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Köse hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçu bakımından yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, Köse'nin aynı mahkemede "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından yargılandığı dava dosyasıyla birleştirildi.

İddianamede, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Köse'nin, A.E. ve M.E'nin terör örgütü adına kaçırılmasını sağladığı ve bu kişilerin alıkonulmasına neden olduğu belirtildi.

Müştekiler tarafından teşhis edilen Köse'nin "Nemrut" kod adını kullandığı ve sözde Ore bölgesi sorumlusu olduğu bildirilen iddianamede, sanığın, terör örgütü içinde kişileri kaçırma, alıkoyma olaylarında etkin rol üstlendiği ve bu kapsamdaki eylemlerde yer aldığı aktarıldı.

Köse'nin müştekilere yönelik gerçekleştirdiği eylemin vahamet arz eden nitelikte olduğu vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Müştekilerin beyanlarından da anlaşılacağı üzere şüphelinin, kaçırılmaları ve alıkonulmalarına baştan itibaren iştirak eden kişilerden olan şüpheli, bu eylemleriyle 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunu işlemiştir. Söz konusu eylemlerin, tamamen kendi ideolojisi çerçevesinde her türlü eylemi mübah görerek devletin birliğini ve egemenliğini zayıflatma maksatlı olduğu konusunda şüphe bulunmamaktadır. Eylemlerin, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalışarak kanlı ve hain silahlı terör örgütünün emellerine ulaşmasını sağlamak maksatlı olduğu, bu suretle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

Türk Savunma Sanayiinde bir ilk! Başarıyla fırlatıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ operasyonu

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi
 

POPÜLER HABERLER

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Google Earth buldu! Yunanistan'da kafa karıştıran görüntü

Google Earth buldu! Yunanistan'da kafa karıştıran görüntü

Ağzındaki bisküviyle ayı besledi... Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki yağdı!

Ağzındaki bisküviyle ayı besledi... Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki yağdı!

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA