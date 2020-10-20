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Mavi kediler görenleri şaşırttı

Halkalı'da bir sitenin otoparkına dökülen boya nedeniyle çok sayıda kedi maviye boyandı. Mavi kediler gören vatandaşları şaşırttı. Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri ‘Şirinleri' anımsattı.

İHA20 Ekim 2020 Salı 11:32 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 11:32
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İstanbul Halkalı’da maviye boyanmış çok sayıda kedi görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce bir sitenin otoparkına mavi boya döküldü.

Boyanın döküldüğü alanda dolaşan onlarca kedi boyadan etkilenerek maviye döndü.

Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri ‘Şirinleri’ anımsattı. Mavi olan kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlendi.

Kedilerin boyanmasına çok şaşıran ve kendisinin de evde kedileri olduğunu belirten Bülent Esmer “Daha önce mavi kedi görmemiştim biz de bir hayvansever olarak çok şaşırdık. Bunu bilerek yaptılarsa kınıyoruz. Boya atılmasından ziyade bilerek de boyanmış gibi bir halleri var. Sonuçta kedi kendini bu kadar boyayamaz yazık günah. Bunu yetkililere haber vereceğiz, veterinerlerimiz var burada belki sahiplenmek isteyenler olacaktır” diye konuştu.

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