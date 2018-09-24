Mavi Liste ile aranan terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.