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Mavi Liste ile aranan terörist öldürüldü

15 Ağustos 2018 tarihinde Bingöl'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilenlerden birinin Mavi Liste ile aranan sözde bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu ortaya çıktı.

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TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir.

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