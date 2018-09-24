Mavi Liste ile aranan terörist öldürüldü 15 Ağustos 2018 tarihinde Bingöl'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilenlerden birinin Mavi Liste ile aranan sözde bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu ortaya çıktı.