Mavi listedeki terörist öldürüldü
Siirt'te 30 Nisan'da öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategorideki Akide Öztekin olduğu belirlendi.
- AA
Siirt'te 30 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Akide Öztekin olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Nisan 2019'da Siirt'in Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride aranan sözde "garzan eyaleti" doğu cephe sorumlusu "Helin Gabar" kod adlı Akide Öztekin olduğunun tespit edildiği bildirildi.
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