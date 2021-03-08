Doğu Akdeniz'e 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve binlerce askerle çıkarma... Tüm dünyanın gözü bizdeydi!

08 Mart 2021 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 18:55

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın dün tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz" denildi.

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/aOC2kSzqes — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2021



