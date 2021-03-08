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Güncel

Doğu Akdeniz'e 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve binlerce askerle çıkarma... Tüm dünyanın gözü bizdeydi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yaptığı açıklamada, 'Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı.' denildi.

08 Mart 2021 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 18:55
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Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın dün tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz" denildi.


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