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Mavi vatanın bekçileri hayat kurtarıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri özellikle göçmenlerin yasadışı geçişlerinde yaşanan can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcıyor. ‘Mavi vatanı’ donanımlı deniz araçları ile denizden, helikopter ve uçaklarla da havadan kontrol eden Sahil Güvenlik, gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralarla günün her saati denetim yapabiliyor.

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Ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye gelen ve Avrupa’da daha iyi bir hayat kurmak için yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen göçmenlerin kış mevsimi öncesi kaçak geçiş girişimlerinin artmasıyla, Sahil Güvenlik de denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerin başarılı operasyonları, dalgalara karşı lastik botlarda kalabalık gruplar halinde yapılan umuda yolculuğun ölümle sonuçlanmasını engelledi. Geçen yıl ‘umuda yolculukta 82 kişi hayatını kaybetmişti. 

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde hayatını kaybeden göçmen sayısı 32 oldu. Bu yılın ilk 4 ayında sorumluluk sahasında 7 bin 89 düzensiz göçmen yakalayan Sahil Güvenlik, Ekim ayının ilk 3 haftasında ise 9 bin 105 kaçak geçişiengelledi. 

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