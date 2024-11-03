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Güncel

Mavi Vatan'ın koruyucuları katılmıştı! Neptune Strike 24.2 Tatbikatı sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu, TCG Burgazada, TCG Gelibolu ve NATO unsurlarının katılımıyla icra edilen Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

AA3 Kasım 2024 Pazar 17:49 - Güncelleme:
Mavi Vatan'ın koruyucuları katılmıştı! Neptune Strike 24.2 Tatbikatı sona erdi
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

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