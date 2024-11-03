Mavi Vatan'ın koruyucuları katılmıştı! Neptune Strike 24.2 Tatbikatı sona erdi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
��️ 24-31 Ekim 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2024
NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında; ���� TCG ANADOLU, TCG BURGAZADA, TCG GELİBOLU ve NATO unsurlarının katılımıyla icra edilen NEPTUNE STRIKE 24.2 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.
��️ October 24-31, 2024
Within NATO Enhanced Vigilance... pic.twitter.com/6KwF2JLd4j