Max Steel filminin konusu nedir? Max Steel oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'nin yayın akışında yer alan Max Steel filmi izleyicisine heyecanlı dakikalar yaşatacak. 2016 yapımı bir film olan Max Steel bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Başrollerinde Ben Winchell, Josh Brener, Ana Villafañe, Andy García ve Maria Bello'nun olduğu "Max Steel" filminin yönetmen koltuğunda Stewart Hendler oturuyor.

MAX STEEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Babası Jim'i kaybettikten sonra annesi Molly ile yeni bir şehre taşınan Max McGrath (Ben Winchell), buradaki insanların babası hakkında çok şey bildiğini anlayınca babasının eski bir dostu olan Dr. Miles Edwards'a (Andy Garcia) başvurur. Onun yardımıyla babasının çok önemli bir keşfin eşiğinde olduğunu öğrenir. Bu çalışmaları incelerken vücudundaki enerjiyi maksimum verimle kullanma becerisini edinir ve sonrasında Steel adında küçük bir yaratıkla karşılaşır. Steel ile birleştiğinde Max Steel adında çok güçlü bir süper kahramana dönüşen Max, kötüleri alt etmek ve geçmişindeki sırları öğrenmek için harekete geçer.

MAX STEEL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Stewart Hendler’in yönettiği ve Christopher Yost’un yazdığı Max Steel'in oyuncu kadrosunda Ben Winchell, Josh Brener, Ana Villafañe, Andy García, Maria Bello ve Billy Slaughter yer alıyor.