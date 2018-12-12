May: Tüm gücümle mücadele edeceğim

Muhafazakar Parti milletvekilleri, Theresa May'in liderliği için güven oylamasına gidilmesini kararlaştırıldı. Bu akşam yapılacak oylama için parti içindeki yüzde 15 eşiği aşıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan May, ''Hakkımdaki güven oylamasına karşı tüm gücümle mücadele edeceğim.'' dedi.

May, açıklamasında, ''Şu an için lider değişimi, İngiltere'nin geleceğini riske atacak ya da belirsizliklere neden olacak. Ve Brexit görüşmelerini de tehlikeye atacaktır.'' ifadelerini kullandı.