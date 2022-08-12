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Güncel

Mayın patlaması sonucu yaralanan Yetiş, baba ocağına döndü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mayın patlaması sonucu yaralanan Sözleşmeli Er Cengiz Yetiş, tedavisinin ardından Konya'daki baba ocağına geldi.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 23:21 - Güncelleme:
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Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavisi tamamlanan Yetiş, Ereğli ilçesindeki ailesinin yanına döndü.

Yetiş'i, ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kaymakam Elif Çakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun karşıladı.

17 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Evinde dinlenmeye çekilen Yetiş, gazetecilere, Ankara'daki 17 günlük tedavisinin ardından taburcu edilip baba ocağına geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Yetiş'in annesi Gülsüm Yetiş de oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sağ salim eve dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • asker

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