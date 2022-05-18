'Mayıs'tasarım Samsun' yoğun ilgi gördü

Her yıl Mayıs ayında yapılması planlanan "Mayıs'tasarım Samsun" günlerinin ilki, yoğun ilgi gördü. 2022 etkinliği kapsamında altı günde 13 atölye gerçekleşti, 7 mimarın katıldığı 3 söyleşi yapıldı, 3 büyük sergi açıldı, 3 mimari gezi düzenlendi. 180 öğrencinin katıldığı etkinlikte Türkiye'nin farklı yerlerinden 29 atölye yürütücü ve mimar yer aldı. Etkinlik, 25 düzenleme kurulu üyesinin ve öğrencilerin emeğiyle ortaya çıktı.

SAMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi ve Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği tasarım haftasının açılış programına SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Sağlam, SAMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli, Samsun Mimarlar Odası Başkanı Burak Şener ile birlikte SAMÜ ve OMÜ öğrencileri katıldı.

Etkinliğin açılışını gerçekleştiren Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın konuşmasında "Mayıs'tasarım Samsun'22" etkinliğinin kendisi, üniversite ve Samsun açısından taşıdığı önemi vurguladı. Prof. Dr. Aydın, "Kültürel köklerimize bağlılık ve tarihsel mirasımızın hakkını vererek onu gelecek nesillere aktarma esasına dayanan bir eğitim anlayışına sahibiz. Aynı zamanda, içinde yaşadığımız çağın gerekliliklerinin de hakkını vermenin gayretindeyiz. Bizim için çok değerli bir mekanda, mekan hafızasına sahip bir endüstri mirası alanında, Üniversitemizin Ballıca Kampüsündeyiz. Sizleri burada karşılamaktan, burada işler üretecek olmanızdan dolayı son derece bahtiyarız. Türkiye'de teori ve pratik arasında açılmış olan makası kapama vizyonuna sahip, bu topraklarda vücuda gelmiş mimarlık mirasını önceleyen özgün bir öğretim programı sunan Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz öğrencilerinin erken bir aşamada araştırmaya, şehirleşme konusunda kadim değerlere, bizzat pratikteki madde ve malzemeye olan ilgisini uyandırmak için çeşitli etkinlikler yaptı, bu amaca yönelik bir müfredat ile işe başladı. Fakültemiz, aynı zamanda ulusal ve uluslararası akademik, mesleki ve endüstriyel kuruluşlar arasındaki iş birlikleriyle alanın pratik sorunlarını daha yakından ve zamanında fark edebilmek için özen göstermektedir. Bu özene ve gayrete destek vermeyi Üniversite yönetimi olarak boynumuzun borcu biliyoruz. İşte bu özenin bir göstergesi olarak bugün mimarlık alanında iki önemli paydaşımız olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Mimarlık Fakültesi ile Mimarlar Odası ile birlikte ilk defa düzenlenmesi dolayısıyla "BAŞLANGIÇ" teması ile düzenlenen "Mayıs'tasarım Samsun'22"ye tekrar hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Etkinliğin tanıtım metinlerinde de geçtiği gibi aşağıdaki ifadelerden ilham alıyorum. Etkinliğimizin Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz tasarım alanına dair kıymetli bir başlangıç oluşturmasını ve her sene tekrarlanmasını diliyorum:

* Sadece kentteki mimarlık öğrencileri için değil aynı zamanda şehrin inşasında bir tasarım fikrinin inşasına ve kapsam alanının genişletilmesine,

* Akademik birimler ve meslek odalarının birlikteliğine,

* Ortak bir fikrin yeşermesine, kök salmasına ve çeşitlenmesine,

* Mekana, coğrafyaya ve burada olana dair farkındalığın gelişmesine,

* Madde ile temasa ve malzemeyi tanıyıp dert edinmeye bir başlangıç.

Bereketli, üretken ve neşeli günler diliyorum." dedi.

"Mayıs'tasarım Samsun'22" programı ilk iki günü Ballıca kampüsünde olmak üzere 6 gün sürdü. İkinci gün, MSMB Mimarhane'nin getirdiği, Türkiye genelinde düzenlenmiş olan 2020 ve 2021 Ödüllü Öğrenci Projeleri Seçkileri Sergisi'nin açılışı ile başladı. Konuk mimarların öğrencilerle buluşması ve söyleşisi ile devam etti. Açılışa Mimarhane Başkanı Mustafa Tutar ile Mustafa Kılınç ve Saime Beyza Esen katıldı. Daha sonra Türkiye'nin önemli genç nesil mimarlarından Ömer Selçık Baz, Celâleddin Çelik ve Ali Derya Dostoğlu öğrencilerle buluştu. Son derece samimi bir ortamda geçen söyleşinin moderatörlüğünü Halil İbrahim Düzenli yaptı.