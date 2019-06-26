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Mazbata nedir? Mazbata kimlere, ne zaman verilir?

Mazbata, seçimlerin ardından sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra bu hafta ikinci kez mazbatasını alacak olan Ekrem İmamoğlu ile birlikte vatandaşlar, ‘Mazbata nedir? Mazbata kimlere verilir? Mazbata ne zaman verilir?’ sorularına yanıt aramaya başladı. Mazbatanın kelime anlamını bilmeyenler TDK’nın sitesini araştırmaya başladı. Arapça kökenli olan Mazbata kelimesi Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları…

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‘Mazbata nedir? Mazbata kimlere verilir? Mazbata ne zaman verilir?’ sorusuna vatandaşlar tarafından internette yanıt aranmaya başlandı. İstanbul seçimlerinin ardından sık sık gündem gelen mazbata kelimesi en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bunun üzerine vatandaşlar TDK sitesine girip araştırma yapmaya başladı. Mazbata kelimesi Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Kökü Arapçadır. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor. Mazbata vekillere, belediye başkanlarına, Danıştay, Sayıştay, Cumhurbaşkanı ve Yargıtaylar almaktadır. İşte haberimizin ayrıntıları…

MAZBATA NE DEMEK?

Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor.

Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor. Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de Büyük Millet Meclisi tarafından mazbata verilmiş. Yeni halifeye mazbatasını, dönemin Kırşehir milletvekili Müfid Efendi başkanlığındaki heyet kırmızı bir atlas kese içinde sunmuş.

MAZBATA KİMLERE VERİLİR?

Mazbata vekillere, belediye başkanlarına, danıştay, sayıştay, cumhurbaşkanı ve yargıtaylar almaktadır.

MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR?

YSK Başkanı Sadi Güven, itiraz olmayan yerlerde mazbataların verileceğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını belirtti.

1 Nisan’dan itibaren de itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin devam ettiğini aktaran Güven, ilçe ve il seçim kurullarının itiraz olması durumunda kararlarını vereceğini vurguladı.

2 Nisan'da saat 15.00’e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresinin olduğunu hatırlatan Güven, “İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek” diye konuştu.

Sadi Güven, mazbatalarla ilgili soru üzerine, “İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek” karşılığını verdi. 

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