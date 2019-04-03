Mazbata nedir? Mazbata ne zaman alınır?

''Mazbata ne zaman alınır?'' sorusu 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında araştırılmaya başlandı. 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlar oylarını kullandılar ancak resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Bunun üzerine gözler mazbata verecek olan YSK'ye çevrildi. Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler mazbata ile göreve başlıyor. Mazbatayı alan kişi artık her ne görevi yapacaksa resmi olarak görevine başlama hakkına sahip. Bunun için onun adına düzenlenen ve bilgileri içeren mazbatayı görev süresi boyunca yanında taşıması gerkiyor. Mazbata hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor.

MAZBATA NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan mazbatanın kelime anlamı tutanaktır. Mazbata, cumhurbaşkanlığı, genel seçimler, belediye seçimleriinde başarı ile çıkmış kişilere veriliyor. Mazbata alan kişi resmi olarak görevine başlama hakkına sahip.

MAZBATA NE ZAMAN ALINIR?

Vekiller, seçildiklerine dair bu belgeyi, il seçim kurullarından alıyorlar.. Belgede il seçim kurulu başkanı ve üyelerinin imzası yer alıyor. Mazbatasını alan vekil Meclis'te kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Ardından milletvekili olduğuna dair kimlik kartını alıyor. Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı'dan beri kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde ifade ediliyor.

MUHTAR MAZBATASI NEDİR?

Türkiye 2019 Yerel Seçimlerini geride bıraktı. Türkiye’de toplam 50 bin 313 muhtar seçildi. Seçimin ardından hangi mahallede kimin muhtar seçildiği merak ediliyor. Muhtarlar için süreç şöyle işliyor;

A) Yazısı okunmayan pusulalarla seçilenin kim olduğu belli olmayan pusulalar bir tarafa ayrılır.

B) Muhtarlık ve üyelik niteliklerini taşımayan adlar hesaba katılmaz.

C) Muhtarlık için bir kişiden fazla ad yazılmış ise birinciden ve üyelik için (8) kişiden fazla ad yazılmış ise (8) inciden sonrakiler hesaba katılmaz.

D) Seçim pusulalarının sayılması ve sınıflanması bu suretle tamamlandıktan sonra en çok oy kazanandan başlayarak sırasıyla her adayın kaç oy almış olduğu muhtar için ayrı, ihtiyar kurulu üyeleri için de ayrı olmak üzere belirtilir.

E) Eşit oy kazananlardan evli olan, evlilerden yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu çok olan üstün tutulur. Çocuk sayısında eşitlik varsa ad çekme yapılarak adı önce çıkan sırada öne geçer.

F) Muhtarlık oylarının sınıflanmasında en çok oy aldığı anlaşılan, muhtarlığa; ve ihtiyar kurulu üyeliği oylarının sınıflanmasında da en çok oy kazanandan başlayarak dört kişi asıl üyeliğe ve dört kişi de yedek üyeliğe ayrılır.

Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir.