Mazerete bağlı öğretmen yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? Öğretmen eş durumu tayin başvurusu ne zaman?

MEB’den ‘mazerete bağlı yer değiştirme’ duyurusu geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurularıyla ilgili açıklamanın ardından internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Mazerete göre yer değiştirecek öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi için başvuru süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos, tercihler 22 Ağustos’ta yapılacak. Atamalar ise 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri hakkında tüm detayları sizler için derledik..

MAZERETE BAĞLI ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular; ‘http://mebbis.meb.gov.tr’ veya ‘http://personel.meb.gov.tr’ adreslerindeki ‘MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu’ doldurularak yapılacak.

Belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvurular eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak. Belirtilen tarihlerde ‘Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci’ ile ‘Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci’ olarak iki

aşamalı olacak. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar, ikinci aşamada tercih başvurusu yapamayacak.

ATAMALAR HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sonuçlar, ‘http://personel.meb.gov.tr’ adresinde yayınlanacak.

İLLER ARASINDA TERCİH NASIL YAPILACAK?

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kurayla atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecek.

Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek. Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecek.

KİMLER YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA BULUNAMAZ?

- Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,

- Eşleri geçici görevli olanlar,

- Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar