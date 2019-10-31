''Mazlum dünyanın merhamet çınarıyız''

Kızılay Haftası kapsamında Ankara’da Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen etkinliklerle, Kızılay Haftası Sokağı’nın açılışı yapıldı. Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Haftası boyunca 151 yaşındaki merhamet çınarının faaliyetlerini anlatmaya çalışacaklarını söyledi. Kınık, hafta boyu sürecek etkinliklerde Kızılay’ın tüm faaliyetlerinin tanıtılacağı Kızılay Sokağı’nı ziyaret eden çocukların, şiir, resim, tiyatro ve sokak oyunları gibi çalışmalarının da burada sergileneceğini ifade etti.

Kızılay Haftası dolayısıyla Etimesgut’ta açılan oyun sokağında çocuklar oyun oynayıp kurumun faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldu.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Kınık, tören alanındaki çocuklara şöyle seslendi: “Bizler asil bir milletin evlatlarıyız. Bu asil millet yüzyıllar boyunca sürekli düşenin dostu, başı dara düşenin sığınağı oldu. Dünyanın pek çok farklı yerinde sıkıntıya düşmüş, kendi devletinden, toplumundan koruma göremeyen milyonlarca insana kucak açmış durumdayız. Hep beraber, el birliğiyle bu insanların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Biz sizlerle birlikte varız, sizlerle güçlüyüz.” Kınık, Barış Pınarı Harekatı’nda aktif olarak görev alan Türk Kızılayı’nın Suriye’den atılan havanlardan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, vatanlarına dönmek isteyen Suriyelilere de destekte bulunacaklarını söyledi. Kızılay Haftası Sokağı’nda, yaklaşık 30 bin öğrencinin katımıyla aktiviteler ve tanıtım günleri düzenlenecek.