Son dakika... Bakan Gül: Mazlum Kobani ABD'ye girdiği an tutuklanıp iade edilmeli
Adalet Bakanı Gül, 'Mazlum Kobani'nin ABD'ye girdiği an tutuklanmasını talep ettik. Bu teröristin Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor' dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları:
"Türkiye'nin terörle mücadelesini kimse sorgulayamaz. Kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. YPG'li teröristin kırmızı bültenle aranmasından dolayı, Amerika'nın bu kişiyi ABD'ye gitmesi durumunda yakalayıp iadeli etmelidir. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklanması için yazışma yapılacak. Amerika'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir hatırlatma yapıldı."
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