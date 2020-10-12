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MBFWI ALEM DIGI NEWS ilk kez modaseverlerin beğenisine sunuldu

9 sezondur Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un medya sponsoru ve aynı zamanda resmi gazetesini çıkaran ALEM Dergisi bu sezonda interaktif gazetesiyle Moda Haftasına yeni bir soluk getiriyor.

12 Ekim 2020 Pazartesi 15:33 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:33
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12- 16 Ekim tarihlerinde dijital olarak gerçekleşecek MBFWI’un nabzını tutan MBFWI ALEM DIGI NEWS gün gün tüm defileleri sizlere aktaracak. Birbirinden başarılı ve ünlü moda dünyasında yer etmiş isimlerin röportajlarıyla ve dopdolu içeriğiyle okuyucularıyla buluşan tutan MBFWI ALEM DIGI NEWS’i okuyucular Turkcell Dergilik platformundan da indirebilecek.

Başta TÜRKİYE TANITIM GRUBU, TIM ve ITKIB üyelerine ayrıca ALEM’in kendi özel datasına gönderilecek olan MBFWI ALEM DIGI NEWS 5 günde 1.000.000 kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

MBFWI ALEM DIGI NEWS okumak için;

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul boyunca modaya adanmış dijital bir gazete ile karşınızdayız. Heyecanımızı paylaşmak üzere gazeteyi okumaya davetlisiniz.

https://www.alem.com.tr/fashion-week/2020/tum-gazeteler/

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