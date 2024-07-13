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  • Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek."

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