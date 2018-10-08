MEB Antalya'da bir çocuğun okul servisine alınmadığı iddiası üzerine inceleme başlattı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Antalya'da 8 yaşındaki bir çocuğun görevliler tarafından okul servisine alınmadığı iddiası üzerine inceleme başlattı.