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Güncel

MEB bu görseli paylaşarak uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname'nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğu ifade edildi.

AA13 Ekim 2020 Salı 08:13 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 08:13
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Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı.

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