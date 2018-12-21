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MEB, 'Lise son sınıfta ders işlenmeyecek' iddialarını yalanladı

Milli Eğitim Bakanlığından, bir gazetede yayımlanan haberde yer alan 'Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek' ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığından, bir gazetede yayımlanan haberde yer alan "Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bugün bir gazetede yayımlanan, "Lise son, sınava hazırlık yılı olacak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberdeki 'Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın bu konuda yapılacak düzenlemelere ilişkin medyaya yansıyan açıklamalarıyla örtüşmeyen haber, yorum ve değerlendirmeleri teyit etmediğimizi bildiririz. Konuya ilişkin yapılacak düzenlemeler bütüncül bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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