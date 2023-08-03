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MEB, liseye başlayacak öğrencilere özel kitap hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liseye yeni başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları hazırlandı.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 20:29 - Güncelleme:
MEB, liseye başlayacak öğrencilere özel kitap hazırladı
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MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce eğitim öğretim faaliyetlerine lisede devam edecek ve 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevrelerine yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının sağlanması, uyum süreçlerinin hızlandırılması amacıyla "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı. Kitaplar, "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Fizik, kimya, biyoloji, felsefe, tarih, coğrafya, İngilizce, matematik ile Türk dili ve edebiyatı gibi alan derslerinin tümüne yönelik hazırlanan kitaplar dört bölümden oluşuyor.

Öğrenciler, kitaplarda "Dersin Amaçları" bölümünde derslerin hedeflerine, "Neler Öğreneceğim?" bölümünde 4 yıl boyunca neler öğreneceklerine ilişkin bilgilere, "Nasıl Çalışmalıyım?" bölümünde ise verimli ders çalışma konusunda rehberlik edecek bilgilere ulaşabilecek.

Kitaplarda, öğrencilerin ilköğretim bilgilerini ve yorum güçlerini kullanarak çözebilecekleri etkinlikler bölümüne de yer veriliyor.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Liseye Hoş Geldin

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