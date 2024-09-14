MEB: Narin'in okuduğu Tavşantepe İlkokulundaki öğrencilere psikososyal destek sağlandı

MEB'den yapılan açıklamada, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar başkanlığında Bakanlık psikososyal destek saha koordinatörlerinin Diyarbakır'da yaşanan olaya ilişkin psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Tavşantepe İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldiği bildirildi.

Narin Güran soruşturmasında tutuklu amca Salim Güran'ın yeniden ifadesi alındı Bakanlığın koordinasyonunda il ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekiplerince, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik yürütüleceklere yönelik belirlenen yol haritası kapsamında çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, Tavşantepe İlkokulunda bir hafta boyunca, psikososyal müdahale faaliyetlerinin birinci gününde öğrenci ve öğretmenlere yönelik programın ilk aşaması olan psikolojik ilk yardım çalışmasının gerçekleştirildiği vurgulandı. İletişim Başkanı Altun: Narin soruşturmasına halel getirecek yayınlardan uzak durulmalı Bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenen öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini paylaşmalarının sağlandığı kaydedilen açıklamada, okul personelinin birbirine desteğinin önemi vurgulandığı, öğrencilerle yapılan çalışmada ise çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Öğrencilerin okula uyumunu sağlamak, ihtiyaçlarını belirlemek, duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla etkinlikler düzenlendi. Psikososyal müdahale çalışmasının ikinci gününde öğretmenlerle psikososyal destek çalışmasında yer alan zorlayıcı bir yaşam sonrasında ortaya çıkabilecek tepkilerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Çocuklarla ilgili yapılacak olan psikoeğitim çalışmaları başladı. Psikososyal müdahalenin üçüncü gününde 34 öğrenciyle psikoeğitim çalışmasının ilk oturumu yapıldı. Öğrencilerin zorlayıcı bir yaşam olayından sonra bedende, davranışlarda, düşüncelerde ve duygularda meydana gelen değişikliklerden bahsedilip farkındalık oluşturuldu. Öğrencilere yapacakları çalışmalarda kullanmaları amacıyla psikososyal kiti dağıtıldı. Psikososyal müdahale çalışmasının dördüncü gününde öğrencilerle psikoeğitim çalışmaları devam etti. Etkinlikler yapıldıktan sonra ebeveynler için zorlayıcı bir yaşam olayı sonrasında yapacaklarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı psikososyal yardım broşürü dağıtıldı. Aynı zamanda öğretmenlerin faydalanmaları için de psikososyal yardım broşürü öğretmenlere dağıtıldı. Psikososyal müdahale çalışmasının beşinci gününde öğrencilerle psikoeğitim çalışmaları tamamlandı. Etkinliklerde zorlayıcı bir yaşam olayından sonra rutin yaşamın devam ettirilmesi ve ortaya çıkan stres tepkileriyle baş etme, geleceğe yönelik olumlu bakış açısı kazanma ve umut çalışılmaları yapıldı. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bir sonraki hafta yapılacak çalışmalar planlandı. Bakanlığımız Tavşantepe İlkokulunda yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir."

Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin üstün yararı için ihtiyaçlar doğrultusunda gereken her türlü desteğin sunulmaya devam edileceği bildirildi.