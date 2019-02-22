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MEB, özel eğitim kurumlarında okulun resmi adının dışında başka bir isim kullanılmaması kararı aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim kurumlarında okulun resmi adının dışında başka bir isim kullanılamayacağı kararı alındı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği'nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak  yürürlüğe girdi.
 
Yeni düzenleme, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar  ile yargı kararları doğrultusunda güncellendi.
 
Yönetmelik ile Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile her  tür ve derecedeki resmi, özel okul ve kurumların tanıtım uygulamalarına ilişkin  usul ve esaslar düzenlendi.
 
Yönetmeliğin "tanımlar" maddesinde yer alan "adlandırma tabelaları",  "amblem", "kurum", "kurum tanıtım uygulamaları", "logo", "yerleşim planı" ve  "yerleşke (kampüs)" ibarelerinde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bakanlıklar Kurum Kimliği Rehberi'nde yer  alan Bakanlığa ait görsellere göre düzenleme yapıldı.
 
Bu kapsamda, Bakanlığın logosu olarak kitap, meşale, ortasında çember  içinde Türk bayrağının ay ve yıldızı, çevresinde tarihteki bağımsız 16 büyük Türk  devletini simgeleyen 16 yıldızdan oluşan simgesinin kullanılacağı anlatıldı.
 
Yeni düzenlemede, Milli Eğitim Bakanlığınca,  özel eğitim kurumlarında  okulun resmi adının dışında başka bir isim kullanılamayacağı hükmüne de yer  verilerek mevcut ifadeye açıklık getirildi.

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