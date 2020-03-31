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MEB: ''ultrasonik cerrahi maske makinesi'' üretildi
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MEB: ''ultrasonik cerrahi maske makinesi'' üretildi
MEB: 'İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretildi. Lisede günde 100 bin maske üretimi başladı'
31 Mart 2020 Salı 13:55 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:55
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