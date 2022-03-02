MEB ve Kültür Bakanlığı arasında ‘Atatürk Kitaplığı' iş birliği protokolü imzalandı

IHA 2 Mart 2022 Çarşamba 14:15 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:15

Türkiye genelinde 68 ilde 92 Sosyal Bilimler Lisesi'nde Atatürk kitaplığı açılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer arasında imzalanan protokol ile ilk açılış yapıldı. İstanbul Bahçelievler'de bulunan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır katıldı. İmza töreniyle birlikte Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde ilkinin açılışı yapılan proje kapsamında 29 Ekim 2023'e kadar 68 ilde bulunan 92 Sosyal Bilimler Lisesi'ne bin kitaptan oluşan kütüphane kurulması amaçlanıyor.

"BİN KİTAPLIK PROJEYİ KAZANDIRACAĞIZ"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli bir proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu proje devasa bir proje. 2 ay gibi kısa sürede her gün ortalama Türkiye'nin herhangi bir ilinde 272 tane kütüphane yapıldı. Kütüphanelerimizi tamamlandıktan sonra, kütüphanelerimizin içeriğini zenginleştirmeye odaklandık. Bugün 68 ilimizde, 92 sosyal bilimler lisemizin tamamında Atatürk kitaplığı kuracağız. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yayınlarından en az bin tane kitabın olduğu kitaplığı tüm kütüphanelere kazandırmış olacağız. Burada sembolik bir tarih de var 29 Ekim tarihinde 92 sosyal bilimler lisesinin kütüphanesini tamamlamayı hedefliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızın izniyle bu projenin kapsamını genişletelim. 92 Sosyal Bilimler Lisemiz var ama 9 bin 145 tane lisemiz var. Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Mesleki Teknik Anadolu, İmam Hatip Liselerimizin tüm kütüphanelerinde de sizlerin bu yayınlardan bin kitaplık Atatürk kitaplığını kurabilirsek bunu da 29 Ekim'e yetiştirebilirsek devasa bir proje gerçekleştirmiş oluruz. 2000'li yıllar son 20 yıl tüm illerde yeni okulların yeni dersliklerin yapıldığı bir döneme şahitlik ettik. 81 ilde derslik sayılarımız 200 binlerden, 855 binlere ulaştı, okullaşma oranlarımız devasa arttı. Artık okullaşma oranlarında evrenselleşmeye ulaştıktan sonra hedefimiz tüm Türkiye satında eğitimin niteliğini, kalitesini artırmak; eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak" ifadelerini kullandı.

"YENİ ARAYIŞLAR İÇİNDE BULUNAN NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatük'ün öncü bir lider olduğunu kaydederek "O Türk toplumuna etki etmiş yön ve şekil vermiş tarihsel bir şahsiyettir. Bu yüzden çağdaş Türkiye'nin siyasal tarihi Atatürk ile özdeşleşmiştir. Bu anlamda son dönem siyasi tarihini iyi anlamak, Atatük'ün yaşam sürecini doğru tespit ve analizle mümkündür. Bugün bu yolda Milli Eğitim Bakanımızla çok özel bir adım atıyoruz. 68 ilde toplam 92 sosyal bilimler lisesinde gençlerimizi bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarihiyle buluşturmaya başlıyoruz. Başta Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları olmak üzere, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yayınlarından oluşan "bin adet" seçkin eser ile liselerimizde Atatürk kitaplığı kuruyoruz. Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bu yayınlar sayesinde söz konusu alanlarda; öğrenci ve öğretmenlerimizin bilgi daracığına alabildiğince geniş tutmayı amaçlıyoruz. Yaklaşımımız araştıran, merak eden, öğrenen, öğrenmenin sürekli olduğunu bilerek yeni arayışlar içinde bulunan nesillerin yetişmesine vesile olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi öğretimde kullanılması mümkün olan en geniş kitleye ulaşması hedefiyle dijital ortamda erişime açtığımız projemiz bugüne kadar 2,5 milyon kişi tarafından da ziyaret edilmiştir" dedi